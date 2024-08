Il doppiatore Renato Novara torna a Bordighera, in tanti al firma copie (Foto)

Tutti pazzi per Renato Novara. Il Mondadori Bookstore di Bordighera è stato 'invaso' da tante persone, in particolare giovani, per il firma copie con il musicista, attore e doppiatore, noto per essere la voce italiana di Monkey D. Luffy nell’anime “One Piece”, di Edward Elric nell'anime “Fullmetal Alchemist” e “Fullmetal Alchemist: Brotherood”, di Tanjiro Kamado nell'anime “Demon Slayer”, di Ezio Auditore in "Assassin’s Creedd", Ted Mosby nella celebre serie “How I Met Your Mother", personaggio interpretato da Josh Radnor, di Sonic nel “Sonic il film” e di Michael Banks nel film "Il ritorno di Mary Poppins".

Negli anni Renato Novara ha prestato la voce in diverse serie televisive, film, film d'animazione, serie animate, videogiochi e pubblicità, come per esempio nella soap tedesca Tempesta d'amore, nella soap opera Sentieri dove ha doppiato John Driscoll nel ruolo di Henry "Coop" Cooper e in iCarly ha doppiato Jerry Trainor nel ruolo di Spencer Shay. E' anche la voce narrante in Cash or Trash e a partire dal 2012 è diventato lo speaker del canale televisivo Super!.

I fan hanno avuto, perciò, l'opportunità di incontrare il loro idolo, avere un autografo e farsi un selfie insieme al noto doppiatore che, come l'anno scorso, ha scelto Bordighera per le sue vacanze con la famiglia. Non è, infatti, la prima volta che Novara viene nella città delle palme e si rende disponibile a incontrare al Mondadori Bookstore i fan di Bordighera e dell'estremo ponente ligure.