Ventimiglia, rotatorie in corso Genova: lavori pronti a partire

Sono pronti a partire i lavori per le rotatorie in corso Genova a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

E' stato, infatti, formalizzato il contratto di prestito flessibile. "Abbiamo finalmente formalizzato, dopo mesi di lungo lavoro, il contratto di prestito flessibile con il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti da 700.000 euro per la realizzazione delle due rotatorie stradali e delle rampe di Corso Genova, fondamentali per l’accesso al nuovo parcheggio da oltre 1000 posti sulle aree ferroviarie" - fa sapere Di Muro - "Purtroppo all’atto del nostro insediamento, abbiamo appurato che non erano allocate le risorse necessarie per poter procedere alla costruzione delle rotatorie e delle rampe, seppur già presenti nel progetto".

"Abbiamo, quindi, approvato due delibere per l’adeguamento dei prezzi e per l’accesso al prestito flessibile, avviando contestualmente le interlocuzioni con CDP. Questo ulteriore passaggio burocratico ci permetterà adesso di avviare la gara d’appalto per l’individuazione dell’impresa che effettuerà i lavori" - dice il primo cittadino - "In un anno siamo riusciti a riavviare tutti i cantieri fermi superando le lungaggini che, in qualche modo, abbiamo recuperato e questo per noi è motivo di profonda soddisfazione. Stiamo, inoltre, lavorando anche alla ricostruzione della passerella".