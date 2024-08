Ventimiglia, Panetta: "L'Amministrazione Di Muro sbaglia procedura sulle rotonde"

"Dalle mezze verità il passo è breve per le menzogne: l'ho ribadito più volte in consiglio a questo sindaco e a questa maggioranza. Adesso è arrivato il momento di dirlo apertamente a tutti i nostri concittadini! Il sindaco e la sua giunta si devono concentrare (impegnandosi molto) ad amministrare, perché oggi non lo hanno ancora fatto e il degrado della nostra amata città è sotto gli occhi di tutti" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta commentando la situazione in cui si trova la città.

"Devono perdere meno tempo a litigare per facezie e iniziare a lavorare, perché di progetti pubblici non ne abbiamo ancora visti, a parte i selfie per opere e/o attività di privati imprenditori. Ora, lo spunto nasce dalle ultime (false) affermazioni sulle rotonde: quando questa amministrazione si è insediata, il progetto delle rotonde esisteva ed erano in corso le conferenze di servizi, poi concluse; il consiglio comunale aveva già deliberato per il prestito flessibile (procedura che questa maggioranza ha conosciuto solo grazie alla precedente e al lavoro dello staff)" - fa sapere - "È stata presa un'opera già pronta ma questa amministrazione è riuscita a (ri)fare una delibera di consiglio inutile, per poi sbagliare la procedura: a maggio la Cassa Deposito e Prestiti ha rigettato la pratica per errori procedurali, che solo a fine luglio questa amministrazione è riuscita a rifare".

"Ribadisco: mentire, avendo documenti amministrativi con date certe che possono - se si vuole- essere verificate (e noi di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore lo abbiamo fatto) porta a rendere pubblico che questo sindaco, la sua giunta e alcuni membri della sua maggioranza sanno solo dire falsità, e sanno buttare 'fumo negli occhi' per un nulla di fatto, dopo oltre un anno di amministrazione, ridicola oseremmo dire" - conclude Panetta.