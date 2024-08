Ventimiglia, battibecco nel centro storico. Di Muro e Amarella chiariscono: "Nessuna lite, solo normali confronti"

"Nessuna lite, solo normali confronti come avviene in ogni famiglia". Con queste parole il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella desiderano tranquillizzare la cittadinanza in seguito all'accesa discussione che si è verificata sabato sera nel corso del riuscito evento "Dal tramonto all'alba" andato in scena nel centro storico.

Un battibecco che non è passato inosservato ai cittadini visto che è avvenuto in strada tra la folla di persone riunitesi nella città alta per mangiare, ascoltare la musica live, ballare e divertirsi. "Neghiamo interpretazioni che portano a ricostruire crisi politiche inesistenti" - mettono in chiaro il primo cittadino e il consigliere comunale di Forza Italia.

"Già oggi eravamo al lavoro insieme per occuparci di nettezza urbana e altri temi di interesse della città" - sottolineano Di Muro e Amarella.