Ventimiglia, maretta tra alcuni rappresentanti dell'Amministrazione Di Muro e il Sindaco: scoppia battibecco

C'è maretta tra qualche rappresentante dell'Amministrazione Di Muro e il sindaco di Ventimiglia o almeno è quello che è sembrato sabato sera quando, nel corso del riuscito evento "Dal tramonto all'alba" andato in scena nel centro storico, all'improvviso si è accesa una discussione tra alcuni amministratori della città di confine.

Un battibecco che non è passato inosservato ai cittadini visto che è avvenuto in strada tra la folla di persone riunitesi nella città alta per mangiare, ascoltare la musica live, ballare e divertirsi.

Non si è capito il motivo esatto che ha fatto scaturire il litigio, se si tratta di questioni 'vecchie' che magari un bicchiere in più in un'occasione di festa ha riacceso oppure è stato un semplice scambio di opinioni, magari un po' fuori luogo visto la circostanza festosa, ma, secondo alcune indiscrezioni, la maggioranza ventimigliese sarebbe in continua fibrillazione soprattutto dopo alcune vicende verificatesi negli ultimi giorni a partire dal consiglio comunale che si è svolto lo scorso 31 luglio fino alle dimissioni di un consigliere comunale dal proprio partito.

Ora è tutto un divenire, bisognerà vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni e se l'acceso scambio pubblico di opinioni tra gli amministratori comporterà delle conseguenze oppure no.