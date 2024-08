'Dal tramonto all'alba', il circolo Pd di Ventimiglia: "L'amministrazione Di Muro ha stravolto il format"

"L'evento 'Dal tramonto all'alba' ha subito un drastico cambiamento sotto l'amministrazione Di Muro, che ha completamente stravolto il format originariamente concepito dall'amministrazione Ioculano e dall'assessore Felici" - dice il circolo PD di Ventimiglia commentando l'evento 'Dal tramonto all'alba' andato in scena ieri sera nel centro storico della città di confine.

"Quello che un tempo era un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live, con band che animavano le piazze della città, è stato ridotto a un susseguirsi di DJ set ad alto volume privi di nomi di spicco" - sottolinea - "La scarsezza della programmazione è stata evidente soprattutto in piazza San Michele, che in passato era il fulcro dell’evento e quest’anno è stata tristemente segnata dall'assenza di artisti rilevanti".

"La scarsa affluenza di pubblico, con via Garibaldi già deserta alle 23, è la testimonianza di un evento che ha perso la sua anima e il suo richiamo. Invece di attirare la folla e mantenere vivo lo spirito della festa, questa nuova versione sembra aver allontanato tanto i residenti quanto i visitatori" - afferma - "Visti i risultati, sarebbe opportuno riconsiderare l’intera impostazione dell’evento o, perlomeno, cambiarne il nome, dato che la manifestazione attuale ha ben poco a che fare con l’idea iniziale".