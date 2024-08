Musica, cibo e arte: "Dal tramonto all'alba" vivacizza il centro storico di Ventimiglia (Foto e video)

Musica, enogastronomia, stand artigianali, rappresentazioni teatrali e tanto divertimento. E' stato un successo "Dal tramonto all'alba" che ieri sera ha animato il centro storico di Ventimiglia.

L'evento proposto dalla Pro Loco Intemelia in collaborazione con l'associazione Proponente, a cui è stata affidata la promozione, e con il patrocinio del Comune ha preso il via con il taglio del nastro e l'apertura degli stand gastronomici e artigianali in piazza Borea, a seguire, poi, rappresentazioni teatrali con gli attori del Liber Theatrum hanno ravvivato piazza San Giovanni mentre in piazza Colletta è andato in scena il concerto con animazione. Musica dal vivo e dj hanno, inoltre, animato, fatto cantare e ballare un fiume di persone, sia cittadini che turisti, che ha invaso il centro storico.

La manifestazione, che ha coinvolto diverse associazioni del territorio (Sestiere Ciassa, Ventimiglia tra le porte antiche, il Circolo della Castagnola, Liber Theatrum e Proponente), si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza e al monitoraggio della protezione civile, della polizia locale, della polizia di Stato, dei carabinieri, della Croce Verde Intemelia, dell'Anget e dell'associazione nazionale carabinieri.