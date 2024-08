Bordighera: destinatario di mandato d’arresto europeo, 33enne italo-spagnolo è finito in manette

Un italo-spagnolo di 33 anni, si cui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reato di furto con scasso commesso in Spagna, è stato arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Imperia in collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.



L’uomo è stato rintracciato a Bordighera al temine di una mirata attività investigativa e serrate ricerche nell’ambito del territorio provinciale ed è stato associato al carcere di Imperia a disposizione della Corte d’Appello di Genova e nella mattinata odierna, a seguito della convalida dell’arresto, ne è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Bordighera con obbligo di firma per tre volte a settimana.