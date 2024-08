Pigna, bagno chimico vicino a un'attività ricettiva a Buggio: scoppia la polemica

Un bagno chimico viene posizionato vicino a un'attività ricettiva a Buggio, frazione di Pigna. Scoppia così la polemica sui social.

Tutto è iniziato quando l'agriturismo Ca' de Na a Buggio ha segnalato pubblicamente, attraverso i social media, il posizionamento del bagno in questione con una foto e un post: "Ringraziamo chi di dovere per questo 'regalo' alla nostra azienda. Da 20 anni lavoriamo per mantenere la tradizione con prodotti a km 0, per fare iniziative per Buggio (aiuole, muri a secco pulizia e dei sentieri) e posizionare un bagno chimico proprio all'ingresso dell'unica attività ricettiva del paese è solo una grande e grave mancanza di rispetto".

Un atto che è stato commentato anche dalla Confesercenti Imperia: "Pro Loco di Buggio la festa è passata, potete rimuovere questo bagno chimico. Grazie. C’è un’azienda agricola che vorrebbe lavorare senza questa compagnia".

Il bagno chimico in questione è stato, infatti, posizionato dalla Pro Loco di Buggio in occasione della quindicesima edizione della sagra del gran pistau andata in scena venerdì sera nella piazza della frazione di Pigna. "Non abbiamo fatto niente di nascosto o contro qualcuno. Abbiamo tutte le autorizzazioni e i permessi" - fa sapere il presidente della Pro Loco di Pigna e Buggio Rosina Biancamano - "E' stato posizionato lì per una questione igienico-sanitaria visto che in una festa precedente alcune persone maleducate hanno fatto i loro bisogni in piazza suscitando, giustamente, lamentele da parte degli abitanti e così abbiamo pensato di mettere un bagno chimico. L'abbiamo posizionato in un posto pubblico vicino alla festa e abbiamo avuto tutti permessi, l'occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione del sindaco per farlo. Abbiamo, infatti, avuto l'autorizzazione di posizionarlo lì dall'8 al 14 agosto ma verrà tolto oggi. Alle 17.30-17.45 verrà la ditta incaricata a prenderlo. Nessuno è venuto a chiederci chiarificazioni o a dirci di toglierlo, hanno preferito insultarci sui social anche se l'entrata principale dell'attività non è dove è stato posizionato il bagno, tutti, infatti, passano da un'altra strada".

"E' stato inevitabile metterlo lì, visto che è un punto di passaggio strategico rispetto alla piazza, per evitare di avere il caruggio lordo. Il bagno chimico, che è chiuso e non emana nessun odore, è su suolo pubblico in una posizione che non dà fastidio a nessuno" - sottolinea il sindaco Roberto Trutalli - "Prima di dare l'autorizzazione ho chiamato i carabinieri per una questione anche di decoro pubblico. Possiamo, comunque, migliorare. La prossima volta si cercherà uno spazio diverso ma ne avevamo bisogno siccome c'è stata una modifica della viabilità pedonale, a causa di un cedimento di un muro di una casa, per cui si passa molto da quel punto. Ecco perché è stato scelto per collocare il bagno chimico necessario per la festa, che, comunque, è durata una sola sera. E' stata una scelta fatta dalla Pro Loco e dall'Amministrazione comunale per una questione igienico-sanitaria. Non facciamo polemiche per nulla, manteniamo le energie per fare il bene comune. Stiamo tutti tranquilli, troveremo una soluzione più ottimale per il bene della comunità. E' stato un primo tentativo per cercare di limitare l'anarchia delle 'lordure'. Oggi è difficile organizzare una festa a Buggio, perciò bisognerebbe dare una medaglia ai volontari della Pro Loco che si sono impegnati per proporne una invece di fare polemica. Questo tipo di feste servono a far vivere i paesi dell'entroterra".