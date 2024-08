Pigna, tradizione culinaria: a Buggio torna la sagra del gran pistau

A Buggio torna la sagra del gran pistau. L'appuntamento sarà venerdì prossimo, il 9 agosto, dalle 20 nella piazza della frazione di Pigna.

"Sarà la quindicesima edizione" - fa sapere il presidente della Pro Loco di Pigna e Buggio Rosina Biancamano - "E' dal 2009 che facciamo la sagra del gran pistau, piatto tipico di Buggio. Abbiamo già preparato e pestato il grano, circa 75 chili, nel mortaio. La serata sarà animata dalla musica e, inoltre, verrà allestito un tavolo con i cenni storici del perché si è iniziato a fare il grano gran pistau e sulla tradizionale ricetta. Ci auguriamo che vengano tante persone".

Una serata gastronomica e danzante durante la quale si potrà degustare il gran pistau, "grano pestato", un piatto tradizionale di Buggio ed esempio di cucina antica. Il grano, lavorato con il metodo tradizionale, veniva pestato in un grande coppo di legno, setacciato e fatto bollire per diverse ore prima di essere passato in padella solitamente con olio d’oliva, porro e formaggio grana.