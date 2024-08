Ventimiglia, Confesercenti: "Troppi pochi parcheggi gratis, così non si aiutano i commercianti"

La viabilità e la rete dei parcheggi sono vitali per le città, esse rappresentano una soluzione per far vivere le attività commerciali poste al centro, dove c'è più afflusso di autovetture. Anche per Ventimiglia questo rappresenta un grosso problema, a causa del numero insufficiente di postazioni sia a pagamento che gratis.

L'attuale sistema non è idoneo per sopportare l'elevato numero di mezzi che ogni giorno transitano (per fortuna) e parcheggiano in città, oltre ai residenti, ai turisti, ai frontalieri che utilizzano il treno come mezzo di trasporto per andare oltre confine, alle molte persone che sostano per motivi di lavoro .