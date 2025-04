Valorizzazione del territorio, Ventimiglia stipula contratto di ricerca con il Dipartimento di Architettura e Design dell'UniGe

Uno studio volto alla valorizzazione del territorio per invertire il trend di abbandono, di dissesto ed incuria delle campagne. Ventimiglia stipula un contratto di ricerca con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

"Abbiamo deliberato la stipula del contratto di ricerca con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova per dare avvio allo studio volto allo sviluppo di strumenti di indagine, progettazione strategica e valutazione per la valorizzazione del nostro territorio" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Attraverso le metodologie e gli strumenti di indagine dell'Università di Genova vogliamo restituire alle aree agricole di Ventimiglia una visione volta allo sviluppo, orientata al presidio del territorio e alla produttività innovativa: è obiettivo, infatti, dell’Amministrazione giungere a un ripensamento della disciplina urbanistica delle aree agricole, che possa restituire attrattività dal punto di vista produttivo e turistico, partendo appunto dallo studio sulle condizioni attuali e potenziali delle nostre aree agricole" - sottolinea il primo cittadino.

"Il programma sarà articolato in una serie di attività riguardanti l’analisi e la mappatura informatizzata del territorio rurale e collinare del nostro territorio sotto l’aspetto della caratterizzazione fisico-funzionale, economica, ambientale e agronomica per invertire il trend di abbandono, di dissesto ed incuria delle campagne ventimigliesi" - mette in risalto Di Muro.