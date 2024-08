Soccorso animali, Ambulanze Veterinarie Odv: "Siamo a corto di volontari, dovremo interrompere alcuni servizi" (Foto)

"Siamo a corto di volontari, dovremmo, perciò, interrompere alcuni servizi non potendoli più garantire 24 ore su 24". Lo denuncia Igor Cassini, presidente e fondatore di Ambulanze Veterinarie Odv, organizzazione di volontari che opera, senza fini di lucro, sul territorio del ponente ligure per soccorrere e aiutare gli animali in difficoltà.

Nata nel 2022 per dare un tempestivo primo soccorso e un trasporto sanitario alla clinica veterinaria prescelta svolto con operatori addestrati e mezzi di trasporto attrezzati per gli animali in difficoltà, nel corso degli anni ha contribuito a salvare e aiutare tanti animali ma ora si trova in difficoltà. "Non riusciamo più a coprire tutti gli interventi e di questo passo molleremo sicuramente" - dice dispiaciuto Cassini - "Non avendo la possibilità di assumere dipendenti per mancanza di fondi sarà difficile continuare".

"Se qualcuno avesse tempo libero e volesse rendersi utile, come volontario, per la comunità e fare del bene agli altri può venire a provare" - afferma - "È un'esperienza di vita unica che arricchisce il cuore e l’anima".