Taggia: incontro di Confesercenti e Fiba. Bandi delle spiagge e sciopero nazionale i temi

Confesercenti e Fiba organizzano questa sera mercoledì 07 agosto alle ore 20.30 presso lo stabilimento Lido Blu sito in zona baricentrica ad Arma di Taggia un nuovo incontro dedicato agli imprenditori del settore balneare. Dopo gli eventi dei mesi scorsi che hanno visto grande partecipazione, l'incontro sindacale di questa sera avrà ad oggetto il lavoro preparatorio effettuato dalla Fiba e dalla Confesercenti regionale e provinciale in vista dell'imminenza dell'uscita dei bandi che interesseranno a stretto giro diversi Comuni della provincia, gli aggiornamenti in materia balneare e l'iniziativa nazionale del 09 agosto che interesserà anche la nostra provincia con la chiusura degli ombrelloni.