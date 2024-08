Sanremo: sabato 10 e domenica 11 agosto torna l'appuntamento con i “Saldi di Gioia”

Torna come ogni anno il tradizionale appuntamento con i saldi estivi, organizzato da Confcommercio.

Saldi di Gioia 2024 si svolgerà sabato 10 agosto dalle 9 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 9 alle 20. Saranno due giornate intense di shopping, grandi affari e allegria, durante le quali i commercianti del centro di Sanremo saranno pronti ad accogliere cittadini e turisti per proporre loro occasioni uniche legate a prodotti di alta qualità.

Sottolinea Paolo Lavista, Presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio: “Come ogni anno confidiamo in una grande affluenza di pubblica. I nostri negozi saranno aperti con orario continuato sia sabato che domenica, per offrire un fine settimana di affari, con ulteriori ribassi, ma anche di divertimento per cittadini e ospiti di Sanremo”.