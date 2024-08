Professione sanitaria: al via il bando per 41 posti disponibili per Infermieristica a Imperia

È stato aperto il bando di selezione per accedere al corso di laurea triennale in Infermieristica, attivato su 7 poli in tutta la regione, compreso quello di Imperia.

La professione infermieristica offre un percorso stimolante e gratificante, con un ruolo fondamentale all'interno del sistema sanitario. Chi ha sognato di fare la differenza nella vita delle persone può ora trasformare il sogno in realtà.

Perché scegliere Infermieristica a Imperia?

• 41 posti disponibili: Un'opportunità concreta per iniziare il tuo percorso formativo;

• Un polo universitario di eccellenza: Potrai contare su docenti qualificati e strutture all'avanguardia;

• Tirocinio clinico: Avrai l'opportunità di mettere in pratica le tue conoscenze in contesti reali, all'interno delle strutture sociosanitarie dell'ASL1 Imperiese;

• Un futuro professionale solido: L'infermiere è una figura sempre più richiesta nel mondo del lavoro sia in ambito privato che pubblico.

Come partecipare:

• Consultare il bando con le informazioni utili e i requisiti di ammissione;

• Scrivere a: im.formazione.univer@asl1.liguria.it

• Contattare via WhatsApp il numero 3533447079

• Visitare il sito dell'Università di Genova.

L’Università degli Studi di Genova e l’Azienda Sociosanitaria Ligure 1 (sede di tirocinio) credono fermamente nel valore della formazione e nell'importanza di investire nelle nuove generazioni di professionisti della salute.