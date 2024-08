Una mattinata informativa al Lido Imperatrice - Pico de Gallo con la biologa marina Manuela Galli e Gianni Manuguerra

Il “Lido Imperatrice - Pico de Gallo” di Sanremo ha invitato la Biologa Marina Manuela Galli ed il Console del Mare Gianni Manuguerra, questa mattina, ad informare ed educare giovani ed adulti per una più approfondita conoscenza delle bellezze del mar Ligure e delle sue criticità.

Tanti i temi affrontati, come ad esempio come gestire un'ustione di medusa, ma anche come riconoscere quelle innocue. E poi limitarsi ad osservare gli animali marini e quindi non prenderli o catturarli - soprattutto i ricci e le stelle marine, divenuti rari e fragili. Si è parlato anche dell'utilità della Posidonia Oceanica e della straordinaria intelligenza di un Polpo, pur nella sua breve vita naturale. L’interesse dei giovani è stato alto, come quello degli adulti, che hanno apprezzato l’impegno dei due relatori, appassionati di vita e mondo marino.