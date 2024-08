Settimana ricca di appuntamenti con la Compagnia Stabile Città di Sanremo: si parte con Camporosso

Settimana ricca di appuntamenti con la Compagnia Stabile Città di Sanremo: questa sera alle ore 21 sarà in scena a Camporosso (Palabigauda) la nuova commedia '...in pagiügu eleturale', che sarà ripetuta venerdì 9 a Baiardo.



Tratta da 'Il deputato di Bombignac' di Alexandre Bisson (1848-1912), tradotta ed adattata da Anna Blangetti, la commedia è ambientata in una ricca villa della Sanremo del 1913, un periodo in cui i fasti dell'antica nobiltà sono ancora vivi e i più 'benstaghenti' possono condurre una piacevole vita, con serate mondane nei caffè e spettacoli al teatro Principe Amedeo. Tutti, tranne il Conte Amedeo Rebaudo, costretto dalla suocera ad una vita quasi monastica, finché l'arrivo di un amico e delle elezioni non offrono una imprevista scappatoia...



Personaggi ed interpreti

AMEDEO REBAUDO, Conte di Cenova, Lavina, Rezzo - Carlo Olivari

BERNARDO, amico e segretario del Conte - Fulvio Battistotti

ROGGERO DE CANIS, amico del Conte - Mario Saccoccia

CARLALBERTO DE VALLONIS, vicino del Conte - Carlo Busnelli

ADELE DI VILLATALLA, moglie del Conte - Lorena Moraldo

MARCHESA DI DOLCEDO, madre di Adele - Irene Mattioli

MATILDE, sorella di Adele - Luciana Carbonetto

PETRULINA, cameriera - Cristiana Brucoli



Regia di Sergio Giovannini



Sabato 10 proseguirà a Sanremo la 25a Rassegna di tetro Nini Sappia, con la partecipazione della compagnia 'Teatro otto' di Soldano e la commedia 'A luna bona' di Franco Zaffanella per la regia di Giuliano Taggiasco.