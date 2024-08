Arma di Taggia, ad agosto e a settembre prosegue la rassegna letteraria “Di Libro in Libro”

Ad Arma di Taggia prosegue la rassegna "Di Libro in Libro" per i mesi di agosto e settembre, dopo il grande successo di luglio. Gli appuntamenti in calendario vedranno la presentazione di libri presso i suggestivi giardini di Villa Boselli, con ingresso libero.

Le presentazioni saranno curate dall'Associazione Culturale Due Parole in Riva al Mare, da Giacomo Revelli (Editor di “La mia Liguria” e Scrittore) e da Atene Edizioni in collaborazione con il Comune di Taggia.

Per il mese di agosto quattro gli incontri: il primo è previsto per martedì 6 alle ore 21.00. L’evento, a cura dell’Associazione Due Parole in Riva al Mare, vedrà la presentazione del libro “La guerra dei Traversa” di Alessandro Perissinotto – Mondadori Edizioni.

Venerdì 9 alle 19.30 appuntamento con la presentazione di “Delitti e Tarocchi” di Morena Fellegara Frilli Editori con introduzione di Giacomo Revelli.

Martedì 20 alle 21.00 Sara Rattaro presenta “Io sono Marie Curie” Sperling e commerciale Kupfer Edizioni a cura dell’Associazione Due Parole in Riva al Mare.

Martedì 27 agosto alle 19.30 Marino Magliani propone la “Sporca faccenda, mezzala Morettini” – Atlantide Editori a cura di Giacomo Revelli.

Nel mese di settembre si terranno invece due presentazioni, sabato 7 ore 18.30 Giacomo Revelli presenta “Italo Calvino e Sanremo” di Laura Guglielmi Canneto Editore e martedì 10 ore 21.00 Luca Valentini chiuderà la rassegna con “Mare Mostrum” a cura di Atene Edizioni.

"Rinnoviamo l'importanza di questo appuntamento estivo, - dichiara il Consigliere con delega alla Cultura Chiara Cerri - che rappresenta un'opportunità unica per tutti gli amanti dei libri. La rassegna “Di Libro in Libro” offre momenti di incontro, riflessione e crescita culturale. È un'occasione per scoprire nuovi autori e trascorrere serate piacevoli immersi nella bellezza di Villa Boselli. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme momenti di cultura e letteratura”.

In caso di maltempo, le presentazioni si terranno all'interno della villa.