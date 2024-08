Sanremo, auto cannibalizzate davanti al Monastero del Carmelo, i residenti: "Una discarica a cielo aperto" (Foto)

Auto cannibalizzate e rottami abbandonati davanti al Monastero del Carmelo di Sanremo. I residenti di via Padre Semeria sono stanchi e preoccupati: da oltre un anno la zona è diventata una "discarica a cielo aperto" e, dopo aver segnalato più volte il problema ai vari enti, la speranza è che si possa scrivere la parola fine nel più breve tempo possibile.

"Ogni giorno la situazione diventa sempre più grave", afferma uno dei residenti a Sanremonews. "Davanti al Monastero (e sulla strada che porta alla struttura) è ormai pieno di rottami di auto, spesso cannibalizzati di portiere, cristalli e fanali. Un abitante della zona si è visto addirittura bloccare l'ingresso di casa con una di queste auto e ha dovuto richiedere l'intervento di un carro attrezzi per accedere alla sua proprietà. Ci piacerebbe contattare l'Arpal, per evitare che si continui ad inquinare l'ambiente".

Nonostante lo sconforto e la rabbia dei residenti, gli agenti della municipale sono al lavoro per mettere fine alla costante attività di abbandono di auto e rottami. Dal Comando della Polizia Locale di Sanremo, infatti, confermano che la situazione è nota da settimane e che, in piena sinergia con gli organi preposti, si sta lavorando per poter risolvere il problema in tempi brevi.