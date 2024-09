Sanremo: rottamatore abusivo denunciato dalla Polizia Municipale, aveva anche occupato un alloggio comunale (Foto)

Compra e vende auto usate ma, soprattutto, fa imbrattare la città con manifestini su muri e pali della luce e, in più aveva allestito un’area privata senza autorizzazioni, parcheggiando le macchine pure sul suo pubblico. Piccolo particolare: trasportava avanti e indietro le vetture senza mai aver conseguito la patente.

Il caso era venuto alla luce anche dopo alcuni articoli pubblicati dal nostro giornale, anche se era già a conoscenza della Polizia Municipale. Gli agenti, sotto la guida del comandante Fulvio Asconio, hanno così messo in atto una serie di indagini che hanno portato ad un romeno di 38 anni, che aveva messo in piedi una attività di compravendita di auto con tanto di partita Iva, ma che vede una serie di irregolarità.

Intanto da circa un anno riempiva la città di manifestini, affidando il ‘lavoro’ a migranti per pochi spiccioli. Aveva poi affittato un’area nella zona attigua al monastero del Carmelo in via Padre Semeria dove stoccava le auto ma, soprattutto, sono state trovate molte anomalie. Non era infatti attrezzata per smaltire i pezzi delle auto ed aveva allestito un magazzino abusivo. Sono stati anche trovati bidoni con all’interno degli acidi ancora da analizzare e che potrebbero essere pericolosi.

L’attività di compravendita è, lo ripetiamo, assolutamente regolare ma svolta con sistemi che vanno contro la legge. Sui manifesti l’uomo appare sempre con nomi italiani e diversi tra loro ma, alla fine, al numero di cellulare risponde sempre lui. “Non metto il mio vero nome – ha detto agli agenti – perche altrimenti non sarei preso sul serio perché straniero”.

Nel corso dei controlli la Municipale ha verificato come l’uomo non abbia mai conseguito la patente e, tra l’altro, proprio mentre si trovavano nell’area attigua al Carmelo, il 38enne è arrivato ovviamente alla guida di un’auto. Dalle indagini svolte sembra che il romeno abbia più volte minacciato i residenti che, nel corso degli ultimi mesi si erano lamentati per la sua attività e per come la svolgeva nell’area, lasciando molte vetture sulla strada pubblica.

Ciliegina sulla torta del modus vivendi dell’uomo il fatto che, insieme alla moglie e alla figlia di 4 anni, ha anche occupato abusivamente un alloggio di proprietà comunale di via Galilei.

La Municipale ha così preparato una lunga serie di denunce. La prima per i manifestini affissi in tutta la città, quindi per una serie di norme non seguite e relative al Testo Unico per l’ambiente. Contestata anche la guida senza patente (anche se ne ha altre che pendono sul suo capo da parte di altre forze dell’ordine) ed ora ovviamente dovrà lasciare l’appartamento occupato abusivamente.

Una situazione che ha dell’incredibile, tenuto conto che in pratica l’uomo non rispetta minimamente la legge in ogni cosa che fa. Dall’ambito lavorativo a quello personale, visto che ha occupato un appartamento di proprietà comunale. Ora spetterà all’autorità giudiziaria intervenire in merito.