Sanremo: affissione selvaggia in centro, tornano i cartelli dei 'compra auto' e le proteste dei cittadini (Foto)

Nuova lettera di protesta in comune, da parte di un cittadino, contro le affissioni selvagge che contribuiscono negativamente al degrado cittadino. La missiva di Franco Rovera, dopo quella inviata nel gennaio scorso, è partita in quanto il fenomeno è continuato con alterna intensità.

I cartelli sono dei semplici fogli colorati dove un certo ‘Michele’ si dichiara disponibile ad acquistare auto in qualsiasi stato e di qualsiasi marca con pagamento in contanti. In questi giorni l’imbrattamento è ripreso in corso e rondò Garibaldi.

“Dal momento che il programma elettorale – sottolinea Rovera - enfatizzava il decoro cittadino (una delle ragioni principali per la quale io e mia moglie che in questa zona della città abitiamo abbiamo votato per la sua coalizione) mi auguro che si vorrà intervenire anche su questo problema in quanto gli autori sono facilmente identificabili: essi stessi si evidenziano con nome e numero di telefono”.

Una piaga, quella del degrado, che si presenta sotto forme differenti ma che risultano purtroppo sempre ‘invadenti’ e difficili da contrastare. Dal fenomeno del conferimento selvaggio dei rifiuti, agli stessi gettati a terra sconsideratamente. Ora riportiamo nuovamente anche quello dell’affissione abusiva.