A Ventimiglia il nuovo punto Iat nel porto Cala del Forte, Scibilia: "Questo è il modello ideale: turismo vuol dire informare"

“Questo è il modello ideale: turismo vuol anche dire informare". Sono le parole di Sergio Scibilia, segretario di Confesercenti, a margine dell’apertura del nuovo sportello di informazione turistica all’interno della cornice del porto di Cala del Forte a Ventimiglia.

"Era da anni che chiedevamo una cosa del genere", prosegue. "Una città turistica deve avere un sistema adeguato di informazione, creando dove è possibile, una stretta sinergia tra le imprese private e le pubbliche amministrazioni, una intesa perfetta per organizzare l’accoglienza dei turisti in città".



Secondo Scibilia, infatti, l’informazione turistica è "la prima porta di servizio, il benvenuto sul territorio, la prima promozione della zona. Per tutto questo abbiamo espresso il nostro assenso per l’utilizzo dei fondi provenienti dalla tassa di soggiorno al Tavolo del Turismo, in accordo con i colleghi. La location del porto turistico è di estremo fascino e l’ufficio è in posizione centrale, ben visibile, inoltre la società Cala del Forte fornirà il personale addetto al funzionamento. In conclusione condividiamo totalmente questa operazione di sviluppo di Ventimiglia, attendendo la prossima apertura nella stazione ferroviaria".