Sanremo: obbligo di pulire le deiezioni canine, un lettore è d'accordo ma segnala altre 'magagne'

"Buongiorno Direttore

1 - occorre mettere bidoni raccolta più disponibili perché non posso camminare x km con il sacchetto in mano

2 - va bene la bottiglietta per pulire la pipì ma l'acqua dove la trovo se la quasi totalità delle fontanelle sono chiuse o rotte?

3 - ma una spruzzatina di acqua pulisce o allarga ancora di più la pipì ed i suoi odori?

4 - No muri, no ruote ma in Comune lo sanno che i cani la fanno proprio li per via degli odori?