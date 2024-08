Sanremo: Rock in the Casbah apre le porte di San Costanzo al cantautorato di zona (Video)

Dopo una prima serata all'insegna della 'famiglia', Rock in the Casbah è pronta per un secondo appuntamento della sua 25ª edizione all'insegna del cantautorato sanremese e ventimigliese.

Sul palco di piazza San Costanzo saliranno: Cinalski, Nomoremario, Amado, Jolie e Nicholas' Groowers. Un viaggio nella musica fortemente ponentina tra progetti che ne hanno fatto la storia ed esordienti pronti a scriverne nuove pagine.

L'appuntamento è per le 22 in piazza San Costanzo, l'anfiteatro naturale nel cuore del centro storico di Sanremo.