Bordighera si candida ad ospitare le prossime edizioni del campionato italiano Enduro di Mtb

Bordighera si candida come località ospite per le prossime edizioni del Campionato Italiano Enduro MTB, evento di assoluto rilievo nel calendario delle competizioni di una specialità su due ruote che conta sempre più appassionati.

“Si tratta di una grande opportunità - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito – perché vogliamo alzare il livello del percorso che abbiamo iniziato nel 2019 e questo comporta necessariamente una programmazione su base triennale di eventi di richiamo nazionale e internazionale, in grado di valorizzare tutte le potenzialità del nostro bike park”.

“Il nostro impegno per lo sviluppo dell’asset outdoor – prosegue - si è già concretizzato negli investimenti per le infrastrutture e nelle giornate di promozione con Bordighera Outdoor Experience. In questa direzione importantissimo è stato il successo della Stone King Rally, che per tre edizioni consecutive ha scelto Montenero per l’ultima prova speciale del suo tracciato tra Monviso e Mediterraneo. Ora la volontà di diventare sede di appuntamenti di portata sempre maggiore, nell’ambito di un piano strategico progressivo a medio termine”.

“Continuiamo a lavorare - conclude il primo cittadino - per far crescere Bordighera come punto di riferimento per la MTB e, in ottica più ampia, per il settore outdoor con riferimento a modelli di successo come quello della vicina Finale Ligure”.