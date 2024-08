Sanremo: crescono i clienti ma anche le vincite, incassi del Casinò in calo di 400mila euro rispetto a luglio 2023

Calo degli incassi, nel mese di luglio per il Casinò di Sanremo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La casa da gioco matuziana, infatti, ha visto un incasso pari a 3,6 milioni di euro, in calo di quasi 400mila rispetto al luglio 2023.

Il mese appena trascorso ha visto infatti molte vincite dei clienti con oltre 100 premi da 5.000 euro erogati per 1,17 milioni totali, oltre al super jackpot da 167.000. Due giorni fa sono stati incassati da un giocatore nella stessa giornata premi per un valore superiore ai 60.000 euro. Dall’inizio dell’anno in sette mesi sono stati centrati jackpot per 6,6 milioni.

In crescita le presenze nelle sale, incrementate dai tanti appassionati di poker, iscritti ai diversificati torni che si svolgono ogni settimana. Dall’inizio dell’anno sono più di 122.000 i clienti conquistati dalle diversificate e coinvolgenti offerte di gioco.

“Le presenze - sottolinea il Presidente ed Amministratore delegato Gian Carlo Ghinamo - i flussi di visitatori che apprezzano le nostre proposte di intrattenimento trasmettono l’immagine di un’azienda dinamica, che cresce costantemente, capace di contrastare la concorrenza diffusa e di consolidare il rapporto con la sua clientela. Siamo soddisfatti dei risultati delle frequentazioni e delle adesioni ai nostri tornei anche di livello internazionale, sempre interessanti per le formule di gioco e di vincite. Consideriamo una forma di promozione della nostra immagine questo periodo particolarmente positivo per i nostri giocatori in termini di premi erogati. La ricchezza dei jackpot centrati contrae il risultato finale, consolidando altresì il brand di Casinò particolarmente fortunato, proprio in un periodo di grande afflusso turistico, di pokeristi e di vacanzieri, a cui auguriamo un divertente soggiorno nella nostra città, allietato anche dalle visite nelle nostre sale”.

“Abbiamo riscontrato numerose adesione alla possibilità di giocare ai tavoli verdi allestiti sotto la pergola sul balcone panoramico. La nuova proposta di intrattenimento – termina Ghinamo - ‘REstate dopo il tramonto sulla nostra terrazza a giocare’ ha coinvolto i clienti e molti visitatori piacevolmente interessati da questa nuova proposta di svago, che caratterizza la nostra estate, insieme ai grandi spettacoli che allietano le serate al Roof Garden”.

Dall’inizio dell’anno la casa da gioco matuziana ha incassato 28,6 milioni, in contrazione del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le slot hanno complessivamente visto un incasso (in 7 mesi) di 21,8 milioni mentre i giochi tradizionali si attestano a 6,8 milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti per 2 milioni con un più 54% rispetto a i primi sette mesi del 2023.

La Poker Room ha ottenuto 2,2 milioni (+17% rispetto al 2023) suddivisi tra tornei, che hanno introitato un milione di euro, Cash Game e Ultimate Poker. Sono stati 2,87 i milioni incassati nelle sale slot.