Ventimiglia, da Regione Liguria quasi 500mila euro per rimuovere amianto da alloggi di Arte Imperia (Foto e video)

Verrà rimosso l’amianto in trenta alloggi di alcuni edifici di proprietà di Arte Imperia, che si trovano a Ventimiglia, grazie a un progetto finanziato da Regione Liguria. E' stato annunciato in mattinata in Comune.

Gli stabili interessati sono due, entrambi in via Caduti del Lavoro, rispettivamente ai numeri civici 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36 e in totale verranno stanziati 472mila euro dalla Regione Liguria. "Celebriamo una giornata importante perché diamo una risposta a un problema annoso per gli abitanti di Ventimiglia: la rimozione dell'amianto, un materiale abbandonato o utilizzato in passato che deve essere rimosso per tutelare la salute pubblica. Questo impegno era stato messo nel nostro programma elettorale anche se non era di competenza del comune di Ventimiglia" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nel corso della presentazione dell'importante intervento di rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di Arte Imperia - "Fa piacere ottenere questo importante riconoscimento da parte di Regione Liguria e Arte perché, proprio su questo tema, la nostra Amministrazione si è impegnata con i residenti di via Caduti del lavoro che non devono più convivere, loro come ogni altro nostro concittadino, con problemi di amianto ad alto rischio per la salute pubblica. Questo impegno verso i nostri concittadini dimostra che la filiera istituzionale venutasi a creare porta ottimi risultati: spero che questa filiera nel prossimo futuro venga non solo confermata, ma ulteriormente rinsaldata. Senza una filiera istituzionale certi risultati non si possono avere. Ventimiglia è tornata sulla scena regionale e internazionale su interventi che i cittadini aspettavano da decenni. Ricordo, inoltre, che il finanziamento più importante in termini di edilizia residenziale pubblica del Pnrr nella nostra provincia è ricaduto proprio su Ventimiglia, su cui si stanno ultimando i lavori delle case popolari dei 'Frati Maristi' dimostrando un’attenzione, da parte di tutti gli enti coinvolti, verso la fascia di popolazione più bisognosa".

L'intervento in via Caduti del Lavoro è già stato appaltato e inizierà i primi giorni di settembre per concludersi entro il 2024. "Abbiamo lavorato in questi due anni molto bene con il Governo con il quale ci siamo confrontati sulle risorse nazionali e regionali. A Ventimiglia abbiamo investito circa 8 milioni di euro in soli due anni. E' un dato storico. L'ultimo intervento riguarda poco meno di 500mila euro. Un lavoro atteso da anni che libererà dall'amianto trenta alloggi e le famiglie che li abitano" - sottolinea l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola - "Presentiamo gli interventi che verranno effettuati in trenta alloggi dove verrà tolto l'eternit. Chi vive negli alloggi oggi è in sicurezza, però, bisogna migliorare le cose per il futuro, abbiamo, perciò, iniziato interventi per toglierlo negli alloggi di Arte Imperia. Inizieremo presto, il cantiere partirà il 9 settembre e prevediamo di finire i lavori entro la fine dell'anno. E' un lavoro importante e di attenzione. Un intervento con tempi certi e risorse significative, 472mila euro, con l'obiettivo di rendere gli edifici di edilizia residenziale pubblica sempre più confortevoli e all'avanguardia. Dal 2017 a oggi sono circa 150 gli appartamenti che hanno subito o subiranno, come quelli di via Caduti del Lavoro, la rimozione del materiale suddetto. Quest'opera si unisce al maxiprogetto di via Gallardi che porterà alla ristrutturazione totale di due palazzine e dei 59 alloggi che le compongono".

Nel dettaglio, verrà rimosso e smaltito il cemento-amianto presente e realizzata una nuova copertura in pannelli di lamiera grecata coibentata. Verranno, inoltre, fatte le impermeabilizzazioni laddove necessario e installate le nuove lattoniere a completamento della copertura. "Sette anni fa quando abbiamo iniziato ci eravamo dati un obiettivo e oggi ci siamo vicini. La rimozione dell'amianto è una delle priorità di Arte Imperia. Grazie alla regia e alle risorse stanziate da Regione Liguria in questi anni siamo riusciti a portare a compimento diversi interventi significativi" - dichiara l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini - "Lo stato delle coperture dei fabbricati contenente cemento-amianto viene periodicamente verificato dell’azienda: come previsto dalla normativa vigente vengono svolte azioni di monitoraggio attraverso notifiche di aggiornamento che vengono trasmesse con scadenza triennale all’asl di competenza. E’ stata comunque progettata una soluzione definitiva che preveda la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto. I lavori sono stati appaltati a luglio 2024 e ad agosto verrà stipulato il contratto con la ditta appaltatrice EDILFERA S.r.l. di Sanremo. A settembre inizieremo con i lavori ed entro dicembre li avremo terminati.. L’intervento prevede lavori di bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, previa presentazione all’asl del piano di lavoro. Le nuove coperture verranno realizzate con pannelli in lamiera grecata coibentata; verranno installati i sistemi anticaduta a norma UNI 795. Inoltre, verranno eseguite le impermeabilizzazioni ove necessario e realizzate le nuove lattonerie a complemento della copertura. Le case saranno, perciò, nuove, pulite, belle e sicure. Questo intervento deve diventare il simbolo di una rinascita sociale. Un lavoro che si è potuto fare grazie ai fondi di Regione Liguria e alla disponibilità del sindaco e del comune di Ventimiglia".