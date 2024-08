Ventimiglia, murales inclusivo in via Caduti del Lavoro: nuovo progetto per coinvolgere la cittadinanza (Video)

Murales inclusivo in via Caduti del Lavoro. E' un nuovo progetto, proposto dal vicesindaco di Ventimiglia e assessore ai Servizi sociali e socio-sanitarie Politiche abitative Marco Agosta con la partecipazione di Arte Imperia, per creare comunità e inclusione in città.

Lo ha annunciato, questa mattina, nel corso della presentazione dell'importante intervento di rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di Arte Imperia. "Stiamo elaborando un progetto in via Caduti del Lavoro, grazie alla partecipazione di Arte, per fare un piccolo murales inclusivo" - svela il vicesindaco Agosta -"Inclusione è una delle mie parole preferite perché includere vuol dire tanto per me".

Un progetto sociale per far rivivere un quartiere della città di confine. "Un'iniziativa per far partecipare la cittadinanza e dare importanti mansioni a ogni ventimigliese che potrà così pitturare una piccola parte di via Caduti del Lavoro. A settembre-ottobre cercheremo di aggregare più persone possibili che avranno la possibilità di poter raccontare la propria storia e quella del quartiere" - illustra Agosta - "Ringrazio i tecnici di Arte perché è un progetto di inclusione fondamentale per rendere più vivo quel quartiere e creare una comunità unita".

Se l'iniziativa avrà successo potrà poi essere riproposta anche in altre zone della città. "Un progetto che partirà da via Caduti del Lavoro e che si potrebbe anche estendere in altri parti della città" - dice Agosta - "Se il cittadino si mette in primo piano anche a svolgere delle piccole mansioni di abbellimento e di decoro urbano secondo me ci tiene anche di più alla propria città".