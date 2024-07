Riva Ligure, l'otto agosto all'oratorio di San Giovanni Battista i "Concerti da chiesa di Vivaldi"

Torna a Riva Ligure, nell’imperiese, Antiqua: la rassegna di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare tra Piemonte e Liguria, giunta alla 29esima edizione. L’8 agosto, presso l’Oratorio di San Giovanni Battista, in Via Nino Bixio, 59 sarà proprio l’Accademia del Ricercare a presentare i: “Concerti da Chiesa di Vivaldi”.

Programma:

Concerto in Do Maggiore RV 88

Flauto Traverso, Oboe, Violino, Fagotto e BC

Allegro - Largo – Allegro Molto

Giordano 31 (f.420r-427r)

Concerto in Sol minore RV 105

Flauto, Oboe, Violino, Fagotto e BC

Allegro - Largo - Allegro

Giordano 31 (f.302r-307v

Concerto in Fa Maggiore RV 99

Flauto Traverso, Oboe, Violino, Fagotto e BC

Allegro - Largo - Allegro

Giordano 31 (f.357r-363r)

Concerto in Sol minore RV 107

Flauto Traverso, Oboe, Violino, Fagotto e BC

Allegro - Largo - Allegro

Giordano 31 (f.314r-322r)

Concerto in Re Maggiore RV 94

Flauto, Oboe, Violino, Fagotto e BC

Allegro - Largo - Allegro

Giordano 31 (f.412r-419v)

Interpreti:

Manuel Staropoli: flauto dolce e traversiere

Arianna Zambon: oboe

Yayoi Masuda: violino

Cecilia Medi: fagotto

Lorenzo Fantinuoli: violoncello

Claudia Ferrero: clavicembalo

Yayoi Masuda, nata in Giappone, comincia studiare il violino età di 4 anni.

Si è diplomata al Osaka college of music. Ha proseguito lo studio del violino barocco e della musica da camera in Giappone con i Maestri Natsumi Wakamatsu e Ryo Terakado. Ha seguito vari corsi di perfezionamento e la Master Class con i Maestri Enrico Gatti, Sigiswald Kuijken, Françoise Fernandez e Luis Santos Ottavio.

Si è diplomata in violino barocco alla Scuole Civiche di Milano e ha conseguito il biennio del conservatorio di Novara con il Maestro Enrico Gatti.

Ha studiato musica da camera con i Maestri Laura Albini, Lorenzo Ghielmi e Roberto Gini (Laboratorio della musica seicentesca). Nel 2001, ha vinto l'audizione di Project di Accademia Ambronay in Francia, ha lavorato come spalla di orchestra con il Maestro Christophe Rousset. Svolge attività concertistica oltre che in Giappone, in Italia in varie gruppi della musica antica.

Ingresso con offerta libera. Per informazioni scrivere agli indirizzi segreteria@accademiadelricercare.com e accademiadelricercare@gmail.com oppure telefonare al numero 331.1095412. Sito web https://accademiadelricercare.com/