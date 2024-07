Ventimiglia: in occasione dell’Agosto Medievale, presentazione del volume ‘I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco’ all’Aprosiana

In occasione della giornata inaugurale della edizione 2024 dell’“Agosto Medievale”, venerdì 2 agosto, alle ore 17.00, presso il Fondo antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Alta verrà presentato il volume “I Doria di Dolceacqua e i Grimaldi di Monaco. Cinquecentenario del patto di fedeltà del 3 novembre 1523”, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Comune di Dolceacqua.

Alla presentazione, oltre al curatore dell’opera, Alessandro Carassale, interverranno il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, l’Assessore alla Cultura di Ventimiglia Serena Calcopietro, il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, e la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, conservatrice del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia. Dialogherà con il curatore dell’opera, promossa in occasione del gemellaggio tra il Comune di Dolceacqua e il Principato di Monaco, e con gli autori presenti, Beatrice Palmero, storica e archivista, direttrice della rivista “Intemelion”.

La sala del Fondo Antico sarà inoltre aperta al pubblico con due aperture straordinarie serali dalle 19 alle 23 di venerdì 2 e sabato 3 agosto con un'esposizione di libri antichi.

L’opera bilingue, curata da Alessandro Carassale, presenta in oltre 240 pagine diversi lavori di studiosi e ricercatori francesi e italiani (Yves Giraudon, Thomas Fouilleron, Paolo Calcagno, Luca Lo Basso, Emiliano Beri, Franck Vigliani, Alessandro Carassale), realizzati in occasione dell’anniversario della sottoscrizione della carta di fedeltà del 5 novembre 1523, anno che per un breve periodo, a seguito di un tragico evento, legò le comunità di Dolceacqua e della Val Nervia al Principato di Monaco coinvolgendo le due grandi famiglie genovesi dei Doria e dei Grimaldi. Tra le prefazioni al volume figura anche quella del Principe Alberto II di Monaco.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ente Agosto Medievale.