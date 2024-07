Inaugurato il nuovo spazio espositivo di Vallebona. Assessore Scajola: “Intervento di qualità che recupera locali rimasti inutilizzati”

È stata inaugurata questo pomeriggio ‘AreA ArtE’, nuovo spazio espositivo all’interno del palazzo comunale di Vallebona. 227mila euro il costo complessivo dell’intervento di cui 200mila finanziati da Regione Liguria attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana.

Presenti al taglio del nastro l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Vallebona Alessandro Lantero, il vicesindaco Roberta Guglielmi e diversi amministratori dei Comuni limitrofi.

“Vallebona potrà contare su uno spazio dedicato all'arte posto nel cuore del bellissimo centro storico – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Un intervento importante che garantisce nuova vita ad alcuni spazi rimasti inutilizzati, centrando in pieno uno degli obiettivi primari della rigenerazione urbana ovvero il recupero dell’esistente senza nuovo consumo di suolo. Si tratta dell’ennesima opera significativa che consegniamo alla comunità con l’intento di valorizzarne le bellezze e peculiarità. Le sale potranno infatti ospitare esposizioni e iniziative d'arte facendo da volano per lo sviluppo turistico di Vallebona e di tutte le zone confinanti. Per l’entroterra imperiese, attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana, abbiamo investito 6 milioni di euro. Cifre senza precedenti che stanno via via migliorando tutto il territorio con il recupero di locali vuoti, come qui a Vallebona, piazze, vie, strade, edifici a lungo abbandonati”.

“Grazie alla Regione Liguria Vallebona ha una nuova sala espositiva proprio nel cuore del centro storico – spiega il sindaco Alessandro Lantero -. Con il bando rigenerazione urbana i piccoli Comuni hanno la possibilità di realizzare progetti concreti a favore di uno sviluppo economico/turistico migliorando e potenziando borghi come il nostro. La realizzazione di questa sala, denominata AreA ArtE, ancora una volta è stata progettata mantenendo tutto quello che c'era in origine, esaltandone le specificità”.

“L'inaugurazione della sala espositiva è stata arricchita da alcuni quadri del pittore e maestro Sergio Gagliolo, l'artista che meglio esprime coi suoi colori il nostro bellissimo territorio – aggiunge il vicesindaco Roberta Guglielmi-. Una meraviglia per questo spazio dedicato all'arte che rende Vallebona sempre più ambasciatrice della bellezza in ogni sua forma. L'architetto Simona Alborno, che da anni segue l'immagine artistica del nostro paese, ha curato con passione e sensibilità il marchio e l'identità di AreA ArtE”.

Gli spazi recuperati si trovano, come detto, all’interno del Comune in pieno centro storico, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale e dall’oratorio del paese. A gestirli sarà direttamente l’amministrazione comunale con proprie iniziative e con la collaborazione delle associazioni della zona.

Nel dettaglio l’intervento ha previsto: l’abbattimento delle barriere architettoniche, il risanamento di pavimenti, sottofondi, pareti e volte con il recupero degli intonaci e nuove tinteggiature, l’installazione di ampie vetrate d’ingresso, nuove pavimentazioni, la revisione degli infissi in legno la realizzazione di nuovi servizi igienici e infine una nuova impiantistica elettrica, idraulica, di climatizzazione, di connessione web e di videosorveglianza.