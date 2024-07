Ventimiglia: visita del PD alla frazione di Roverino "Sporcizia, degrado e poca sicurezza per i residenti" (Foto)

Continua il giro delle frazioni da parte dei Consiglieri del Partito Democratico di Ventimiglia. Questa volta a lanciare un grido disperato sono gli abitanti della popolosa frazione di Roverino, circa 5.000 abitanti che spesso sono l'ago della bilancia nei risultati elettorali.

E’ stata rilevata sporcizia, degrado, poca sicurezza per i cittadini e la solita disorganizzazione. Corso Limone Piemonte, via Caduti del Lavoro e via Montale sono state ‘vittime della fibra’. Dopo l'installazione delle linee, infatti, le strade assomigliano ad una gruviera, aumentando il rischio per automobili, ciclisti e centauri, viste le voragini che ha lasciato la ditta che ha effettuato i lavori.

In via Caduti del Lavoro sono giorni che viene denunciata una perdita di acqua, ma nessuno interviene mentre i marciapiedi sono pieni di erbacce, e sono sporchi. Gli alberi di corso Limone Piemonte andrebbero potati al fine di mettere in sicurezza la strada perchè le fronde impediscono di vedere semafori e cartelli stradali oltre a ‘imbavagliare’ i lampioni della illuminazione pubblica e quindi a rendere buie le strade.

“La vicenda della canalizzazione delle acque piovane in via della Chiesa – sottolinea il PD - è ormai vicenda nota a tutti, ma anche su questa partita sembra calato il silenzio. Le cosiddette ‘case parcheggio di edilizia popolare’ di proprietà del Comune sono fatiscenti, anche questo problema già segnalato, ma nessuno intende metterci mano. Il parcheggio nelle vicinanze delle scuole medie e dell'asilo nido è completamente abbandonato con erba alta e auto abbandonate da mesi”.

Il Partito Democratico ha presentato diverse interpellanze in passato sulla frazione: “Purtroppo, nonostante molti consiglieri di maggioranza siano residenti nel quartiere o comunque conoscano bene le problematiche nessuno si interessa di questi problemi”.

Il giro con i cittadini è stato svolto dal Consigliere Alessandro Leuzzi che nella frazione ci è nato è spesso ha sollevato queste situazioni con l'ausilio del Capogruppo Vera Nesci: “Ad oggi – dicono - dopo oltre un anno di questa Amministrazione non si registra nessun miglioramento, anzi la situazione peggiora a vista d'occhio”.