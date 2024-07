A6 Torino-Savona, migliorata l'illuminazione e nuovo sistema di videosorveglianza e pannelli informativi

Una migliore illuminazione non solo delle aree esterne dei piazzali ma anche delle corsie di decelerazione e accelerazione, con un’attenzione anche alla sostenibilità ambientale e l’installazione di nuovi pannelli informativi e di un avanzato sistema di videosorveglianze.

Sono i risultati dell’investimento effettuato da Autostrada dei Fiori, concessionaria della tratta A6 Torino – Savona, nelle aree di servizio Rio Ghidone ovest (km 47+800 direzione sud), Rio Colorè est (km 29+800 direzione nord), Rio Ghidone est (km 47+800 direzione nord) e Carcare est (km 107+800 direzione nord).

Gli interventi, del valore complessivo di cinque milioni di euro, sono stati effettuati dalla concessionaria in poco meno di nove mesi.

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, i lavori hanno riguardato l’installazione di nuovi pali di illuminazione sulle corsie di decelerazione ed accelerazione e di torri faro nelle aree interne di piazzale, tutti attrezzati con proiettori a led.

Per ridurre ulteriormente i consumi, tutti gli apparecchi illuminanti sono stati dotati di moduliradio che permettonola regolazione del flusso luminoso di ogni lampada in funzione della luminosità naturale, oltre al monitoraggio da remoto in tempo reale della funzionalità.

In prossimità dell’uscita da ciascuna area sono stati inoltre installati pannelli a messaggio variabile per diffondere informazioni sul traffico e la viabilitàche vanno ad aggiungersi agli altri170giàoperativi lungo la tratta.

Infine, particolare attenzione è stata posta alla sicurezza, attraverso l’installazionedi 29telecamere per la videosorveglianza delle aree di servizio, alcune delle quali di tipo AID (AutomaticIncidentDetection) in grado di rilevare in automatico condizioni di traffico anomale quali veicoli in contromano, presenza di pedoni e altre condizioni di potenziale rischio.

Il piano di ammodernamento di Autostrada dei Fiori proseguirà nei prossimi mesi interessando le rimanenti tre aree di servizio presenti lungo la A6 Torino - Savona(Rio dei Cocchi ovest e Priero ovest in direzione Savona e Mondovì est in direzione Torino)oltre l’area di parcheggio di Rio Colorè ovest in direzione Savona.