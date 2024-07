Bordighera: anche il vicesindaco Marco Laganà all’appuntamento di bio-snorkeling

Il Vice Sindaco Marco Laganà questa mattina ha partecipato all’appuntamento di bio-snorkeling che il progetto Bordighera Blu Park ha organizzato per bambini e ragazzi.

“E’ stato bellissimo immergersi con questi giovanissimi e vedere lo stupore con cui hanno scoperto la bellezza e la ricchezza del mondo sottomarino di Bordighera e in particolare di Capo Sant’Ampelio. L’entusiasmo e l’attenzione con cui hanno ascoltato ogni spiegazione e con cui hanno partecipato a tutte le attività testimoniano una grandissima sensibilità per la tutela dell’ambiente, che fa sperare il meglio per il futuro.” ha dichiarato il Vice Sindaco.

Bordighera Blu Park è realizzato da European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del Comune di Bordighera.