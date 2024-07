Riunione del circolo territoriale di Sanremo e Ventimiglia per il movimento politico 'Indipendenza'

Prosegue nel ponente ligure l’attività del Movimento Indipendenza, il partito guidato dall'on. Gianni Alemanno. In questi giorni si è infatti riunito il circolo territoriale costituito a Sanremo e a Ventimiglia.

Durante gli incontri Alessio Saso (coordinatore regionale), Francesco Castagnino (coordinatore di Imperia e provincia) ed Erica Martini (responsabile regionale dell’Organizzazione) hanno incontrato gli iscritti e i simpatizzanti.

E’ stata l’occasione per ricordare il percorso effettuato nell'assemblea fondativa del Movimento svoltasi a Roma nel novembre 2023 fino all’impegnativa partecipazione alle recenti elezioni amministrative di Sanremo.

Durante l'incontro sono stati analizzati i temi che saranno affrontati a Orvieto nel prossimofine settimana, in occasione della 2a edizione del “Forum per l’Indipendenza!” che vedrà la presenza di una nutrita delegazione dell’estremo ponente ligure.

Nell’occasione sarà illustrata la linea politica del Sovranismo Sociale, con dibattiti e con ospiti di eccezione fra i quali il professor Franco Cardini, l'europarlamentare Roberto Vannacci e il vice direttore de ‘La Verità’, Francesco Borgonovo, in uno spirito di confronto aperto nella convinzione di non rassegnarsi all’evidenza di un mondo che sta cambiando a una velocità impressionante e che l’Italia non debba rimanere immobile a conservare i vecchi assetti del passato.