Sanremo, giovedì il prof. Francesco De Nicola ai Martedì Letterari

Giovedì 25 luglio nel teatro dell’Opera del Casinò nell’ambito dei Martedì Letterari alle ore 18.30 il prof. Francesco De Nicola presenta il suo saggio “Camillo Sbarbaro . Scrivere per vivere, sempre. ( Edizioni Ares).

Solitamente conosciuto per l'aspetto malinconico e solitario, Camillo Sbarbaro (1888-1967) è stato in realtà uno dei più grandi scrittori che la Liguria ha dato al Novecento, come attesta la sempre maggiore attenzione della critica. In questo libro, Francesco De Nicola offre ai lettori un ritratto inedito e privo di definizioni univoche di un autore che trovò nella scrittura la principale ragione di vita. Scrivere era per lui un'estensione di sé, un'esigenza interiore e privata. Senza nutrire ambizioni di gloria, Sbarbaro si è di fatto tenuto fuori dall'ambiente letterario, ma è stato proprio questo "scrivere per vivere" che lo ha reso un personaggio raro, se non unico, nel mondo letterario italiano del Novecento: del tutto originale nel vivere le sue alterne vicende umane e nello scrivere pagine che oltrepassano il tempo e che, ancora oggi, sono in grado di coinvolgere il lettore. ( Dalla presentazione )

Francesco De Nicola ha insegnato Letteratura Italiana in diversi ruoli all’Università di Genova dal 1971 al 2021 e dal 2015 tiene un corso nella stessa materia all’Università di Granada. Si occupa prevalentemente di autori dell’Ottocento e del Novecento e ha pubblicato decine di libri, tra i quali monografie su Fenoglio, Vittorini, gli scrittori dell’emigrazione e della Grande Guerra e ha pubblicato, tra le altre, lettere inedite di Ungaretti. Dal 2001 presiede il Comitato di Genova della “Dante Alighieri” e in occasione del VII centenario dantesco ha pubblicato il saggio Dante tra noi e organizzato una trentina di incontri sulla Divina Commedia. Per Ares ha curato la raccolta di lettere di Camillo Sbarbaro La poesia è un respiro. Lettere a Giovanni Descalzo ed è autore del Profilo Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere.

Lunedì 29 luglio ore 21.00 Ciclo la Cultura della Legalità il Generale Mario Mori presenta il volume:” M.M nome in codice Unico.” ( La Nave di Teseo ) Con il colonnello Giuseppe De Donno affronterà le tematiche contenute nel saggio “La verità sul dossier mafia Appalti ( Piemme) . Ingresso .