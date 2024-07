Ufficiali le date del Festival di Sanremo: confermato lo slittamento di una settimana

E' ufficiale: il festival della canzone italiana 2025 slitta di una settimana, andrà in onda dall'11 al 15 febbraio su Rai1. Ad annunciarlo l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsenti Rai 2024-2025.

“Abbiamo deciso di spostare di una settimana in avanti il Festival di Sanremo in accordo con il Comune di Sanremo - ha spiegato Sergio - Tutto questo è dovuto a causa di un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere i quarti di Coppa Italia in contrapposizione al Festival”.

Si conferma dunque l'indiscrezione che circolava nei giorni scorsi, per cui la concomitanza dei due eventi avrebbe potuto spingere il servizio pubblico a posticipare la kermesse. Da vedere a questo punto quanto peseranno le coppe europee, le cui partite sono previste proprio per la seconda settimana di febbraio.

Il 75° Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, prenderà quindi ufficialmente il via martedì 11 febbraio 2025, con le cinque serate che troveranno il culmine sabato 15 febbraio, la sera della finale.