Il preside Auricchia lascia il Vieussex di Imperia e passa all'I.C. Sanremo Ponente: "Una mia scelta, non vedo l'ora di iniziare"

Nessun trasferimento punitivo alla base, soltanto una decisione personale. Paolo Auricchia è il nuovo preside dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente. Il dirigente scolastico, che lascia ufficialmente il Vieussex di Imperia, alcuni mesi fa era finito sotto la lente di ingrandimento per un commento sessista su Linkedin.

"Si tratta di una semplice scelta professionale - spiega il dirigente al nostro giornale - Come capita in tutti gli ambienti di lavoro, ho chiesto di potermi trasferire a Sanremo e la mia richiesta è stata accolta".

Il nuovo incarico partirà ufficialmente il prossimo 1° settembre. "Sono molto contento, in quanto al Ponente di Sanremo ho fatto gli ultimi due anni scolastici come reggente. Vengo molto volentieri nella città dei Fiori".

Il provvedimento è stato pubblicato pochi giorni fa sul Registro Ufficiale della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, relativo al conferimento degli incarichi dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. Il trasferimento non avrebbe, dunque, alcun collegamento con il caso, diventato nazionale, esploso la primavera scorsa quando il preside aveva espresso dichiarazioni di natura sessista “Se stava in cucina a preparare le tagliatelle non si sarebbe fatta male, tesoro”.

Così aveva scritto in un post sui social il dirigente scolastico a proposito della guardalinee Guadalupe Porras ferita nel corso di una partita andando a sbattere contro una telecamera durante l’incontro di Liga spagnola fra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao.

Un episodio che era stato duramente contestato dagli haters. Aveva scatenato un fiume di proteste anche tra gli insegnanti e gli studenti, che martedì 12 marzo, erano scesi in piazza: al corteo avevano partecipato centinaia di alunni, e non solamente del Viesseux, passando sotto il provveditorato e poi raggiungendo il comune per chiedere le dimissioni di Auricchia il quale si è chiuso ovviamente nel silenzio.

Caso finito anche in consiglio comunale con una mozione del capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Lucio Sardi che aveva chiesto anche la convocazione della commissione Pari opportunità.