Il Consorzio Irriguo di Peidaigo di Ventimiglia rinnova le cariche: al voto il 21 luglio

Il Consorzio Irriguo di Peidaigo di Ventimiglia rinnova le cariche sociali per il 2024-2027. L'appuntamento sarà domenica prossima, il 21 luglio, dalle 9 alle 12 presso la sede del Consorzio in via Freccero n° 125 a Ventimiglia.

Si svolgeranno le elezioni per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri. "Tale comunicazione si rende necessaria in quanto numerosi soci lamentano il fatto di non avere ricevuto le convocazioni assembleari o le hanno ricevute tardivamente in violazione di quanto previsto dallo statuto" - fanno sapere alcuni soci del Consorzio Irriguo di Peidaigo di Ventimiglia.

"L’importanza a partecipare al voto e scegliere i propri rappresentanti è determinante per garantire il futuro del consorzio la cui concessione è scaduta da molti anni" - sottolineano - "Si rinnova l’invito a partecipare al voto".