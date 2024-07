Sanremo: viaggi disumani su pullman sporchi e puzzolenti, lettera 'aperta' a Rt e al sindaco

Rossella Romano, da pochissimi mesi residente a Sanremo, ha scritto una durissima lettera ‘aperta’, ai vertici della Riviera Trasporti e anche al neo sindaco della città dei fiori, Alessandro Mager.

Rossella Romano è arrivata a Sanremo dalla sua città natale e, per gli spostamenti utilizza i pullman della Rt. Nella lettera non le manda a dire e annuncia una lunga battaglia contro l’azienda rea, a suo modo di vedere, dei tanti disagi patiti.

“Tra le tante vergogne che ho notato – scrive – su tutte svetta il trasporto pubblico. Fanno schifo le vetture, sporche, prive di aria condizionata con le blatte che ballano liberamente sotto i sedili, per non parlare della puzza che siamo costretti a respirare. Corse che saltano, altre che dopo un'ora di attesa passano con la scritta completo e non si fermano. Appena sali, dopo un'attesa di 40 minuti almeno, ti immergi in una sauna puzzolente che nemmeno nelle favelas è così. Assurdo! C'è gente che la corriera deve prenderla per necessità, per andare a lavorare: pagate voi i ritardi che vengono trattenuti ai lavoratori? Io ho un pregresso oncologico, ho un'invalidità e pago regolarmente il biglietto ogni volta che salgo. Anche se il più delle volte mi verrebbe voglia di mandare tutti a quel paese. Io ti pago per un servizio e, quindi, esigo avere quel servizio”.

“Purtroppo per voi – prosegue Rossella Romano - siete incappati in una romana rompipalle, abituata al caos cittadino e alle porcherie delle grandi città. Voi non siete diversi, anzi vi dirò che qui è molto peggio. Sono soprattutto una donna abituata alle battaglie: per 10 anni ho combattuto contro un cancro e ad oggi vinco io. Sui pullman sembra di essere in un carro bestiame. Non è più tempo di stare in silenzio e soccombere. Io sono un cittadino e devo essere rispettato. Questa è solo la prima battaglia”.