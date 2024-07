Un nostro lettore, Enzo D’Agostino che vive nella zona di San Martino a Sanremo, ci ha scritto dopo aver letto delle richieste del Sindaco e dell’Assessore Moscato per una maggiore attenzione di Amaie Energia alla pulizia della città:

“Nel quartiere di San Martino ieri mattina e tutto il giorno non si è visto nessuno netturbino per svuotare i cestini come si vede nelle foto. Chiedo ad Amaie Energie il motivo”.