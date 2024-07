Politica, Progetto Comune Sanremo: "Staremo all'opposzione"

"Si è appena concluso il primo Consiglio Comunale di Sanremo. La nostra lista politica, Progetto Comune Sanremo, si è espressa chiaramente per stare all'opposizione. Riteniamo però ineludibile la nostra responsabilità e con la forza di una nascente sinistra cittadina sosterremo le politiche da noi proposte in campagna elettorale". Così in una nota Alberto Pin di Progetto Comune Sanremo.

"La politica partecipativa, prosegue, ci è sempre sembrata la strada maestra per coinvolgere e fare esprimere puntualmente i cittadini su quali siano le reali problematiche della Città dei Fiori. Per questo non abbiamo perso tempo per ricordare al Vicesindaco Fulvio Fellegara uno strumento consultativo ma di una certa importanza. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici, sono regolamentate ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. Possono essere istituite in modo rapido e hanno un'efficacia consultativa snella: sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15. Il loro valore sta nella possibilità di avvicinare i cittadini alla politica grazie alla capacità delle Consulte di determinare deliberazione del Consiglio Comunale. Posso rappresentare uno dei tanti strumenti contro l’astensionismo, ed un modo più diretto e completo per comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione".