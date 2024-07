Sanremo: tornano le visite guidate gratuite alla villa romana della Foce

Venerdì 19 luglio la villa romana della Foce apre al pubblico con visite guidate gratuite. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e il Comune di Sanremo (assessorato alla cultura) offrono al pubblico un’apertura straordinaria dell'area archeologica a partire dalle ore 18 sino alle 21, nell'ambito del piano di valorizzazione 2024 del Ministero della Cultura.

Sarà così possibile consentire la visita di questa famosa area archeologica, parte dell'immaginario collettivo e ben conosciuta per gli ambienti termali ma sempre carica di fascino e di dettagli meno noti. I resti monumentali della villa si trovano in via San Rocco, alle spalle del Cimitero Monumentale.

Alcuni mesi fa l'Erma di Bretschneider di Roma ha pubblicato un nuovo volume a cura di Luigi Gambaro, Marta Conventi, Maura Medri e Marina Lo Blundo che descrive nel dettaglio gli scavi, lo sviluppo del complesso e la sua storia, anche in epoca recente. L'apertura, ad ingresso gratuito, è programmata a partire dalle ore 18 fino alle 21, con visita guidata da parte del personale del Ministero della Cultura.