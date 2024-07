"A Riva Ligure uova di tartaruga Caretta Caretta", ma è un falso allarme

Un curioso "falso allarme". Martedì mattina alcuni sorveglianti hanno allertato la Guardia Costiera per un presunto nido di tartarughe rivenuto su una delle spiagge di Riva Ligure.

Come ricostruito, in attesa dell'arrivo degli esperti, è stata subito delimitata l'area intorno a quelle che sembravano essere le uova e successivamente è stata contattata l’Associazione Delfini del Ponente che, in accordo con il Gruppo Ligure Tartarughe – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, Università di Genova – si è recata immediatamente sul posto.

Da qui il falso allarme. Infatti, gli esperti hanno constatato che si trattava di oggetti bianchi di dimensione molto più piccola rispetto a quella delle uova di tartaruga, che hanno una grandezza equivalente a una pallina da ping pong, e liberi sopra la sabbia anziché, come in caso di uova, sotterrate. Caso rientrato immediatamente, come dimostra la mancata segnalazione al Comune di Riva Ligure.

Nel frattempo continua il monitoraggio sul nido di Arma di Taggia. Come già scritto settimana scorsa, l'amministrazione comunale ha prolungato il servizio di sorveglianza notturna fino alla schiusa delle uova e, in collaborazione con i vari enti, prosegue anche l’opera di divulgazione e informazione di cittadini e turisti attraverso un calendario di appuntamenti.

Ad Arma di Taggia si inizia lunedì 22 luglio con una serata per informare sulla biologia delle tartarughe marine della specie Caretta caretta, raccontare come si è svolto l’evento di nidificazione sulla spiaggia del Piccolo Lido e condividere le procedure di gestione di questi eventi, con particolare riferimento a quello che ogni cittadino può fare per contribuire al buon andamento di un nido.

L’appuntamento, realizzato con il Comune di Arma di Taggia e i biologi dell’Associazione Delfini del Ponente, si terrà alle ore 21 presso Piazza Tiziano Chierotti, è a partecipazione libera e ha una durata di 1h30.