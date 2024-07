Sanremo: l'associazione Fare musica presenta i suoi due grandi eventi dell'estate (Foto)

I due grandi eventi estivi dell’associazione Fare Musica tornano ad animare la stagione calda di Sanremo.

Il primo a partire sarà il Bravo jazz, giunto alla sua undicesima edizione, grazie anche al contributo dello sponsor Unoenergy.

Negli anni si è sempre cercato di creare l’ambiente più consono alla musica jazz. Il fatto che la rassegna anticipi di una settimana Rock in The Casbah, dimostra ancora una volta l’assoluta qualità di un luogo che sa rendere ogni emozione musicale scaturita da generi spesso molto diversi tra loro. L’apoteosi del decennale, dove Fare Musica ha proposto una star internazionale condivisa tra le manifestazioni, si è dimostrato un importante solco sul quale costruire l’11esima edizione. La direzione artistica di Enzo Cioffi ha scelto così un cast particolareggiato e quanto mai esplicativo del grande mondo del jazz. “La rassegna - ha detto Cioffi - darà spazio sia ad artisti locali che francesi, che da sempre sono un bacino d’utenza importante per noi e per l’evento”.

Ma non finisce qui: una settimana dopo infatti inizierà un’altra grande manifestazione musicale, ovvero Rock in the Casbah, che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 25 anni. Una sorta di “nozze d’argento”, come le definisce Simone Parisi: “Sarà una lunga festa, che toccherà tanti generi musicali. Con questi eventi abbiamo portato avanti il concetto di capitale della musica ponentina. Siamo contenti perché il tutto era nato come realtà locale, ma poi si è allargato a livello internazionale grazie a quanto fatto negli anni”. A lui fa eco Larry Camarda, secondo il quale la rassegna dovrebbe diventare una vera e propria tradizione cittadina, visto l’importante traguardo. “Senza l’azione visionaria delle terrazze di San Costanzo - continuano - pensate come “stage naturale” non sarebbe nato nulla in quell’estate del 2000. E, forse, nemmeno senza quelle parole impresse nel tempo da Italo Calvino: “S’aggrappava la vecchia Casbah come un osso dissotterrato”. Forse quei ragazzi, i Ratamacue, non sapevano nemmeno di aver percorso una mulattiera buona per una Città invisibile assolutamente Calviniana, una Creuza in puro stile De Andrè, o semplicemente un luogo del cuore appena bonificato dopo le bombe del 20 ottobre 1944: esplose il deposito armi tedesco e portò via una parte della vecchia città, il baluardo di cultura del Teatro Principe Amedeo, la scuola Avviamento, la Bocciofila, l’oratorio di Santa Brigida: ridisegnò il centro cittadino. Ecco perché non è possibile scindere questo binomio: Rock in The Casbah è il suo luogo e le terrazze di SanCo (come i ragazzi nati qui la chiamano affettuosamente) restituiscono sempre quelle massicce dosi di magia che le notti d’agosto han prodotto in questi 25 anni”.

Anche il sindaco Alessandro Mager si è detto contento degli eventi in programma, che dimostrano come Sanremo sia una città da sempre attiva negli eventi musicali, sia d’inverno col Festival sia d’estate con queste rassegne.

Fa eco l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Sanremo dev’essere la città della musica e lo è da tanto tempo. La programmazione di Fare musica è di altissimo livello, e proprio il livello culturale e musicale si sta sempre più alzando”.

Il primo spettacolo del Bravo jazz andrà in scena mercoledì 24 luglio con Ray Gelato “the godfather of swing”, che si esibirà insieme ai The Giants alle Terrazze di San Costanzo, mentre ad aprire la 25sima edizione di Rock Casbah il 31 luglio sarà il gruppo rapper Dietro l’angolo.