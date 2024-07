Ventimiglia: presentato domenica scorsa il nuovo gonfalone del Sestiere 'Ciassa' (Foto)

Si è svolta domenica scorsa, nel centro storico di Ventimiglia, la presentazione del nuovo gonfalone del Sestiere Ciassa, finemente realizzato e generosamente donato dal pittore ventimigliese Giuseppe Saglibene che, in passato, è stato un membro attivo del Sestiere. Il dipinto, che è una vera e propria opera d’arte, raffigura Porta Canarda ed è incorniciato da tessuto damascato rosso e passamaneria dorata.

Il gonfalone ha fatto la sua prima apparizione in corteo lungo via Garibaldi, guidando i Musici e gli Sbandieratori in piazza della Cattedrale, dove hanno intrattenuto il pubblico presente con alcune delle loro esibizioni. Al termine, è stato benedetto da Don Gerad, parroco della Cattedrale, che si è dimostrato molto disponibile e curioso di conoscere la storia e le tradizioni dei Sestieri.

La Presidente Paola Lipari ha infine omaggiato Giuseppe Saglibene con una targa ricordo, per ringraziarlo del generoso dono che accompagnerà il Sestiere Ciassa negli anni a venire, iniziando dal primo evento nel calendario dell’Agosto Medievale, che avrà luogo sabato 27 luglio proprio nel centro storico di Ventimiglia, il Raduno della Permissione e la Disfida dei drappi e tamburi, ovvero l'Asteludo, torneo che vedrà protagonisti i nostri Musici e Sbandieratori.