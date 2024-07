Summer lab alla scuola edile imperiese, Assessore Scajola: "Settore in grande crescita" (foto)

Diamo avvio a questa ulteriore iniziativa a sostegno dell’edilizia e della formazione nel campo a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dei dati della Cassa edile imperiese che mostrano un settore in grande crescita nella provincia di Imperia così come in tutta la Liguria. Dal 1 ottobre 2023 al 31 marzo 2024 risultano infatti aumentati del 4,06% il monte salari e di circa il 2% il numero degli operai nelle 729 aziende attive rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’incremento è ancor più marcato se si prende in considerazione un lasso di tempo più ampio. Nel 2020 infatti il monte salari era di 14,8 milioni, circa 10 milioni in meno rispetto a quello odierno. Parliamo di una crescita che viene da lontano e che ha come pilastri l’amministrazione e la formazione oltre alle centinaia di cantieri aperti in questi anni. Nel 2016 abbiamo avviato il Piano casa con 3000 interventi, in tutta la Liguria, effettuati fino a oggi. Dal 2018 possiamo contare sulla legge regionale numero 23 per la rigenerazione urbana che ha portato, oltre a quelli privati, all’avvio di 47 interventi per un investimento di 13,5 milioni di euro nei soli Comuni della provincia di Imperia ai quali vanno aggiunti i lavori di edilizia residenziale pubblica e quelli finanziati dal Pnrr tra questi il maxi progetto Pinqua da 15 milioni della Pigna di Sanremo. Abbiamo inoltre puntato fortemente sulla formazione professionale, come testimonia anche l’attività odierna. Con le risorse del Fondo sociale europeo nel solo 2023 abbiamo stanziato 5,6 milioni di euro per gli Iefp oltre a proporre innumerevoli attività di promozione e orientamento”. Si esprime così l’assessore regionale all’Edilizia e alla Formazione Marco Scajola a margine dell’inaugurazione del ‘Summer Lab delle costruzioni’.