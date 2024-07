Vallebona, tre serate di musica di grande qualità con “JazzinValle”

La seconda edizione di “JazzinValle” ripropone, nella magica cornice di Piazza XX Settembre, tre serate di musica jazz di grande qualità. La splendida facciata dell’Oratorio farà da sfondo ai musicisti che si alterneranno giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio, per accogliere gli appassionati di questo genere musicale in un contesto suggestivo e acusticamente perfetto.

Per tenere fede alla filosofia del festival, nella prima serata verrà dato spazio ad una formazione locale, “Enrico Testa Chromatic Trio”, un trio di ottimo livello con molti annui di esperienza; la seconda serata vedrà il ritorno di Rodolfo “Rudy” Cervetto, accompagnato da quattro bravissimi musicisti, per un tributo al grande trombettista Kenny Dorham.

Gran finale con Giovanni Falzone trio “Freak Machine”, un progetto musicale che si propone di ripercorrere, secondo la visione personale del leader, momenti esecutivi con strutture ben definite per tutti gli strumenti e momenti di puro “interplay”, cioè di interazione tra gli strumenti stessi.

Non resta che invitare sia gli appassionati che coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere musicale, a trascorrere tre magiche serate di musica