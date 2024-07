Bordighera, dopo l'incendio riapre l’hotel Parigi: gli ospiti evacuati ritornano in albergo

Ha riaperto l’hotel Parigi di Bordighera. In poco tempo lo staff è riuscito a sistemare la struttura che ieri è stata coinvolta in un incendio divampato all'interno dell'albergo, probabilmente dalla lavanderia. Una buona notizia per tutti gli ospiti sfollati che da questa sera possono continuare il loro soggiorno, come previsto, nella struttura alberghiera che si trova sul lungomare Argentina.

Tutto lo staff ha, infatti, collaborato per sgombrare la lavanderia, sistemare il ristorante, le camere e il centro benessere per poter garantire tutti i servizi ai loro ospiti che, ieri, alla fine, sono stati accolti in vari alberghi di Bordighera per la cena e il pernottamento mentre i vigili del fuoco hanno contenuto e spento le fiamme evitando così che si potessero propagare in tutta la struttura. Gli uomini del 115 hanno, inoltre, passato la notte a mettere in sicurezza l'area e a eseguire tutte le verifiche necessarie per far ritornare agibile l'hotel che appartiene a Davide Sattanino, presidente di Federalberghi Bordighera.

Sattanino e il suo staff appena hanno avuto il via libera per poter rientrare nell'hotel si sono messi subito al lavoro per sgomberare, sistemare, pulire, profumare e areare le stanze e la struttura in modo tale che potessero riaccogliere il prima possibile le novanta persone che erano state evacuate. Da questa sera, perciò, gli ospiti potranno ritornare serenamente nelle loro camere e continuare il loro soggiorno all'hotel Parigi.